Après une baisse de régime, le nombre de cartes SIM repart à la hausse en France

Dans son dernier observatoire des marchés de communications électroniques, l’Arcep recense une augmentation du nombre de cartes SIM en circulation dans l’Hexagone.

Une reprise timide, mais notable. Après un recul de 100 000 cartes SIM au premier trimestre 2023, le volume progresse à nouveau avec une hausse de 135 000 cartes durant le second trimestre, avec 200 000 nouveaux forfaits mobiles. Ainsi, sur les 82.7 millions de cartes (hors MtoM) en circulation, 75.4 millions concernent des abonnements mobiles au 30 juin 2023.

Le nombre de cartes SIM prépayées s’établit à 7,3 millions. Au total, le nombre de cartes SIM progresse de 1,2 million en un an, contre 2,3 millions un an auparavant, signe d’un marché moins dynamique, du moins en métropole. En effet, au deuxième trimestre 2022, on comptait 510 000 cartes distribuées sur le territoire contre 140 000 un an plus tard. Le ralentissement de la croissance du nombre de ces cartes provient de la quasi-stabilité du nombre de cartes post payées grand public.

“L’affaiblissement de la dynamique du marché post-payé grand public affecte l’ensemble des ventes brutes des opérateurs. Le volume de ventes des opérateurs diminue pour le troisième trimestre consécutif (- 5,6 % en un an au deuxième trimestre 2023). En revanche, le nombre de numéros portés augmente légèrement ce trimestre (+ 1,5 % en un an), après quatre trimestres de baisses consécutives” explique l’Arcep. À noter, la part des utilisateurs mobiles libres d’engagement augmente de 1.7 point entre 2022 et 2023, pour atteindre 76.3%.

