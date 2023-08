YouTube va utiliser une IA pour résumer les vidéos

Une nouvelle fonctionnalité est en cours de test sur la plateforme YouTube. Une IA permettant de générer un résumé d’une vidéo.

L’IA est de plus en plus présente. Dans ce sens, Google veut l’intégrer dans les services qu’il propose. YouTube n’y échappe pas et le géant de la Tech souhaite améliorer l’expérience utilisateur. Comme l’a repéré le média AndroidPolice, Google serait en train de tester une fonctionnalité créant automatiquement le résumé d’une vidéo à l’aide à l’IA. Cette fonctionnalité n’a pas pour vocation de remplacer l’éventuelle description que pourrait renseigner le créateur de contenu dans l’encart dédié, précise Google. L’IA étudierait simplement la vidéo pour en proposer un résumé sous forme de texte.

Cependant, pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les vidéos en anglais et les tests effectués se font à petite échelle. Toutefois, si cette fonctionnalité devient disponible pour le plus grand nombre et dans d’autres langues, cela permettra de discréditer les titres parfois trompeurs de certaines vidéos pour générer plus de clics.

Source : BFM

