Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne gratuite dédiée à un programme culte disponible sur Pluto TV

Avis aux fans d’animation et de jeux de carte, Yu-Gi-Oh ! débarque sur Pluto TV.

Si vous avez grandi dans les années 2000, vous n’avez sûrement pas pu éviter la frénésie des jeux de cartes et du dessin-animé Yu-Gi-Oh ! Pluto TV, la plateforme AVOD gratuite de Paramount Global a lancé cette semaine un canal dédié au programme. Elle vous proposera ainsi en continu les aventures du jeune homme cherchant à devenir le maître des cartes.La série a été diffusée à partir de 2002 et a ensuite été déclinée en de nombreuses versions au fil des ans, la dernière nommée “Go Rush!” a été lancée en avril 2022.

Disponible sur de nombreux supports dont Android (Freebox Pop, mini 4K, Bbox) mais aussi sur l’Apple TV, Pluto TV propose plus de 100 chaînes thématiques et plus de 1000 films et séries. Côté animation japonaise, vous pouvez aussi découvrir One Piece, Detective Conan, Inazuma Eleven ou encore la chaîne “Animé All Day” qui regroupe de nombreux programmes.

