Free propose désormais un nouveau Backup Internet en cas de panne de la Freebox

L’opérateur propose désormais sa propre solution d’antenne provisoire et non plus sa box 4G Huawei pour venir en aide aux abonnés ayant perdu une connexion.

Un nouvel appareil pour récupérer une connexion temporairement. Un abonné Freebox a en effet reçu une antenne de backup 4G après avoir contacté Free Proxi, l’assistance de proximité de son opérateur, suite à une panne internet. Depuis 2022, l’opérateur proposait sa box 4G estampillée Huawei, c’est dorénavant un appareil au format rond, rappelant un répéteur WiFi, qui est proposé.

D’après le témoignage de Genma sur X, cette solution lui a donc permis de retrouver une connexion haut débit, loin des performances de la fibre, mais suffisante pour une majorité d’usages grand public avec 25 Mb/s en téléchargement. L’avantage ici étant que cet appareil permet de conserver les paramètres sauvegardés dans sa Freebox, il fournit par ailleurs une ipv4 full stack.

La solution semble simple à installer, le carton indiquant simplement qu’il faut vérifier que la Freebox soit allumée, raccorder son Backup au port Ethernet de sa box et le placer à proximité d’une prise électrique sur laquelle il sera possible de le brancher. La proximité avec une fenêtre est préconisée. Le câble RJ45 nécessaire est fourni par l’opérateur et est assez long selon l’abonné ayant reçu cet appareil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox