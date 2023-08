Free Mobile lance une promo sur le smartphone pliable le moins cher de sa boutique

Free promo propose une nouvelle promo qui concerne un smartphone pliable, le dernier né de Motorola, à savoir le RAZR 40.

Cette promotion, valable durant un tempe limité, se présente sous la forme d’une offre de remboursement (ODR), que l’opérateur vous remboursera une fois que vous aurez reçu votre smartphone et renvoyé le bon disponible sur le site de Free Mobile. Cette promo est de 50€ pour les nouveaux abonnés et de 30€ pour les déjà-abonnés. Elle s’applique pour les achats comptants ou avec Free Flex

Le RARZ 40 est donc un smartphone pliable à clapet, attrayant en matière de design avec un écran OLED 144 Hz de 6,9 pouces ainsi que plus surprenant, un écran externe pensée pour accéder aux fonctions photos, messagerie ou musique comme spotify, ce modèle 256 Go ( 5G et coloris sauge) dispose de deux capteurs photos soit un grand-angle de 64 mégapixels et un objectif macro de 13 mégapixels. Côté autonomie, il faudra compter sur une batterie de 4200 mAh (charge rapide 30 W).

Le Motorola RAZR 40 est disponible en paiement comptant 899€ (soit 849€ une fois l’ODR déduite pour les nouveaux abonnés, et 869€ pour les déjà abonnés)

Avec Free Flex : sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 199€ (soit 149€ en déduisant l’ODR pour les nouveaux abonnés et 169€ pour le) puis 24 loyers suivants de 22.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 96€.

La formule Free Flex permet de bénéficier d’une large gamme de smartphones en payant une petite partie chaque mois durant 24 mois, et en ayant la possibilité de le conserver à l’issue de cette période. Et s’il est toujours possible d’acheter son smartphone au comptant dans la boutique Free Mobile, l’opérateur privilégie son offre Free Flex, en proposant des ODR uniquement pour cette formule. Concrètement, Free explique qu’une fois le smartphone reçu le “remboursement se fera sous forme d’avoir sur facture(s) à partir de votre 3ème facture après validation de votre demande, excepté en cas de retour de votre mobile après rétractation” en précisant que ces “offres sont valables pour les abonnés Forfait Free ou Série Free et ayant souscrit à l’offre Free Flex”.

