Tuto vidéo : Bénéficiez de jeux vidéo gratuitement sur votre ordinateur, grâce à votre abonnement Freebox

Durant cet été, Univers Freebox vous propose de re(découvrir) les astuces et tutoriels Free en vidéo qui vous ont le plus intéresses

Aujourd’hui, nous nous intéressons à un service Inclus dans l’offre Freebox Delta et Delta Pop, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Twitch Prime, récemment renommé Prime Gaming. Ce service est disponible pour tous les autres abonnés Freebox qui s’abonneront à Amazon Prime sur leur Freebox.

La plateforme de streaming en direct Twitch, très orientée autour du jeu vidéo propose une formule spécifique pour les abonnés Amazon Prime et par extension aux abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre. Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, et même à des jeux gratuits sur PC. et Mac. On vous explique tout dans notre tutoriel vidéo.

