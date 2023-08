Regarder les chaînes Freebox TV sur ordinateur : OQee s’améliore avec 2 grosses nouveautés

En plus d’une mise à jour sur TV Samsung, l’opérateur a également déployé une nouvelle version de son application sur navigateur.

Lancée en février dernier, la version d’OQee sur ordinateur, disponible à l’adresse https://oqee.tv/home, sur Google Chrome, Safari, Mozilla et Edge continue de s’améliorer. Les développeurs viennent ainsi d’annoncer deux nouveautés, à savoir le contrôle du direct et le start over.

Voici la liste des évolutions :

Nouveautés

Sur les contenus en direct, le player a été amélioré, le contrôle du direct est désormais disponible.

Ajout des boutons permettant de revenir au début de votre programme ainsi que de retourner au direct.

Correction

Correction d’un souci lié au code d’achat impactant le code parental

