Google déploie une mise à jour pour rendre Google Maps plus efficace

Une nouvelle fonctionnalité sur Google Maps qui va considérablement améliorer l’expérience utilisateur.

Google améliore le système de commande vocale disponible sur Maps. Disponible depuis 2013, l’assistance vocale sur Google Maps devient plus fluide et plus intuitif. En effet, Google a remplacé l’ancien système nommé Speech Services par Google Assistant.

Lorsque vous appuyez désormais sur l’icône micro, un pop-up s’affichera à l’écran. À la première utilisation, ce dernier vous indiquera “Nouveau ! Profitez de recherches plus rapides sur Maps”, il faudra autoriser Maps à enregistrer l’audio pour obtenir des itinéraires et rechercher des lieux avec votre voix. Par la suite, il vous suffira d’énoncer à voix haute une destination ou un type de lieu recherché comme “restaurant” par exemple. Google Assistant répondra à vos demandes en quelques secondes.

Il semblerait que cette mise à jour se fasse côté serveur, donc vous en tant qu’utilisateur, vous n’aurez pas de manipulations à effectuer.

Source : 01Net

