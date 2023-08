Free Mobile propose un nouveau pack en promo

Si vous cherchez à vous équiper d’un smartphone 5G et d’écouteurs sans fil, vous pouvez vous tourner vers Honor dans la boutique Free Mobile.

Un pack plus complet pour une expérience appréciable avec votre nouveau téléphone. Free Mobile propose le Honor Magic5 Lite 5G avec Earbuds X5 sur son site web, le tout couplé à une offre de remboursement. Le mobile est proposé dans son coloris vert avec 256 Go de stockage et les écouteurs sont les derniers de la gamme du fabricant chinois, d’une valeur de 59.90€.

Ce pack est proposé à 379€ au comptant pour les non-abonnés Free Mobile et 359€ pour ceux possédant déjà un forfait de l’opérateur. Il est possible d’utiliser Free Flex pour échelonner son paiement, les non-abonnés paieront ainsi 79€ puis 10.99€/mois, contre 31€ puis 11.99€/mois pour ceux connectés avec leurs identifiants Free Mobile.

Une offre de remboursement est également proposée jusqu’au 17 août prochain. Pour les nouveaux souscripteurs, elle est de 50€ en suivant la procédure décrite dans cette brochure. Quant aux abonnés fidèles, ils peuvent bénéficier de 30€ remboursés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox