Free va encore ajouter de nouveaux films gratuits dès vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 5 nouveaux films dès ce vendredi et qui resteront disponibles gratuitement durant environ 2 ans.

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free ou encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Cette semaine, sortez les lunettes de soleil (même s’il pleut dehors), la semaine s’annonce ensoleillée sur OQEE Ciné avec la rayonnante Jennifer Aniston.

L’éternelle Rachel de Friends a conquis tout le monde par son charme et son humour, et Jennifer Aniston continue de faire des ravages en interprétant des femmes aussi sexy que drôles dans des comédies romantiques. Ex-femme en cavale de Gérard Butler dans Le Chasseur de primes ou charmante assistante d’Adam Sandler dans Le Mytho, elle dévoile une facette plus sensible dans Friends with money aux côtés de Frances McDormand, Catherine Keener et Joan Cusack.

Autres Nouveautés cette semaine : À l’aveugle, thriller sombre et glaçant qui oppose Jacques Gamblin en flic à Lambert Wilson en suspect improbable.

Envie d’action et de grands fauves? Les aventures de Sheena, Reine de la jungle, pin-up élevée dans la savane africaine par une sorcière mystique, feront à coup sûr augmenter le rythme cardiaque de toute la famille.

Découvrez les nouveautés de la semaine en vidéo :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox