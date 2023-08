Free Mobile : 6 mois offerts à Google One pour l’achat d’un des smartphones de sa boutique

Une offre spéciale qui s’ajoute à un bonus reprise pour le très haut de gamme de chez Xiaomi.

Depuis son lancement en mars dernier et son arrivée dans la boutique Free Mobile, le Xiaomi 13, le nouveau flagship de la marque, bénéficie d’un bonus de reprise de 100€, que vous achetiez ce smartphone au comptant ou avec la formule Free Flex. Une nouvelle offre spéciale vient s’ajouter à celle-ci puisque pour l’achat du Xiaomi 13, 6 mois d’abonnement à Google One, qui permet de bénéficier d’un stockage de 2To dans le cloud, sont offert. Vous pourrez activer cet abonnement quand vous le souhaitez et pouvez retrouver tous les détails de cette offre sur le site de Free Mobile

Coté tarif, le Xiaomi 13 et ffiché à 999€ euros en achat comptant, et est également accessible via Free Flex. Après un premier paiement de 299€, suivront 24 mensualités de 24,99€/mois. L’option d’achat est fixée à 100€ .

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox