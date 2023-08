Une chaîne de séries un peu spéciale sera offerte aux abonnés Freebox dès la fin du mois

La chaîne Novelas TV va être offerte sur les Freebox.

Comme cela arrive parfois, Free va mettre au clair une chaîne habituellement payante à partir du 31 août et durant le mois de septembre. Il s’agit d’un chaîne française éditée par Théma, filiale de Canal+ et qui propose des séries qui vous ne verrez pas ailleurs puisqu’il s’agit de télénovelas.

Novelas TV propose en effet une programmation unique des plus grands feuilletons provenant des plus importants producteurs du genre comme Telemundo, Televisa, Globo ou encore TV Azteca. Au total, plus de 1000 nouveaux épisodes par an. Tous les abonnés Freebox donc pourront profiter de séries comme : L’ivresse de l’Amour, Rubi, Amour à Manhattan, Gavilanes, Terra Nostra Santa Diabla ou encore Terre de Passion.

Comme habituellement pour ce genre d’opération, il n’y a aucune manipulation à réaliser, la chaîne sera automatiquement accessible sur le canal 58 de Freebox TV à compter du 31 août. A noter que cela concerne surtout les abonnés Freebox Pop, One, Mini 4K ou encore Freebox HD, puisque Novelas TV est incluse dans TV by Canal pour les abonnés Freebox Delta et Révolution.

