Xavier Niel intéressé par un rachat de BFM et RMC

Alors que le groupe Altice est dans la tourmente et fait face à de nombreuses dettes, certains prétendants envisagent la reprise du pôle media si l’occasion se présentait, dont le créateur de Free.

Et si les chaînes d’Altice changeaient de main ? Certains magnats français seraient intéressés par le rachat du pôle media du groupe, comprenant BFMTV, BFM Business, BFM Régions, RMC Story et la radio RMC selon les informations du Figaro. La maison mère de SFR a en effet accumulé de nombreuses dettes et pourrait choisir de se délester de cette activité pour en compenser une partie.

Parmi les prétendants, on trouve notamment Rodolphe Saadé, qui a déjà entrepris de se bâtir une solide présence dans les médias français à travers des titres comme La Provence, La Tribune, des participations au capital de M6 et Brut… Il aurait dès le printemps affirmé son intérêt pour cette branche d’Altice. Mais Xavier Niel serait également intéressé par l’idée. Il faut dire que le patron de Free avait déjà déposé une offre pour le rachat de M6 il y a quelques mois. Altice Média serait valorisé entre 800 millions et un milliard d’euros, bien moins que les deux milliards attendus pour rentrer ne serait-ce qu’en négociation.

Certains doutent cependant d’une vente de la part de Patrick Drahi, propriétaire d’Altice. Le pôle média reste un “actif très précieux pour Drahi, qui lui assure une influence politique majeure. Je ne le vois pas vendre, à moins d’être très acculé” explique un banquier d’affaire. Il reste à savoir si les scandales et les dettes suffiront pour entraîner la vente…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox