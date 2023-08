Free présente sa nouvelle branche cybersécurité en vidéo

Fier de sa dernière acquisition, Iliad présente ITrust, une pépite française de la cybersécurité, rachetée pour lancer en avril dernier une offre dédiée pour sa branche pro.

Free Pro s’est bien entouré pour se lancer sur le marché de la cybersécurité, jugé comme étant le plus ” dynamique” de ces dernières années par son CEO. Pour s’installer sur ce segment, Iliad a donc choisi de racheter ITrust qui est à la fois un éditeur de technologie et une société de services spécialisée avec une solution de cybersécurité unique basée sur l’intelligence artificielle.

Cette firme opère depuis maintenant 15 ans et compte plus de 400 clients dans le monde,dont 6 sociétés du CAC 40 en France, opérant dans divers secteurs, notamment dans des domaines d’activités sensibles comme, en France, le Ministère de la Défense ou encore une cinquantaine de grands groupes hospitaliers. L’objectif d’ITrust est clair, “protéger 100% des entreprises, de la plus petite à la plus grosse, contre 100% des menaces qui existent aujourd’hui sur le marché” explique son CEO.



Dans la vidéo, le dirigeant d’ITrust explique que la société est la seule à proposer une solution basée sur l’IA en Europe. “L’idée de base vient d’assez loin. Autour de 2009, on se rend compte en fait que les attaques futures seront inconnues, non détectables par les outils conventionnels”, il est donc nécessaire d’étudier des comportements pour anticiper des menaces assez élaborées, comme les ransomware ou les malwares. L’IA va permettre entre autres de réduire le temps de signalement (de quelques mois à quelques heures) et de limiter les faux-positifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox