C8 : Cyril Hanouna face à une accusation de plagiat pour son émission “La Grande Darka”

“La Grande Darka” de Cyril Hanouna au cœur d’une affaire de plagiat.

D’après La Lettre A, Cyril Hanouna et son émission “La Grande Darka” font l’objet d’une plainte pour “contrefaçon” et “concurrence déloyale et parasitaire” de la part d’Alexis Libouban un jeune diplômé en communication. Ce dernier réclame 515 696 € de dommages-intérêts à l’animateur.

L’origine du problème vient du fait que le jeune diplômé trouve qu’il y a de nombreuses ressemblances entre son concept d’émission appelé “Youtalk” et “La Grande Darka” diffusée sur C8 depuis septembre 2019. Alexis Libouban certifie avoir déposé le concept de “Youtalk” en 2016 et avoir envoyé un pilote à Cyril Hanouna.

La Lettre A, a également indiqué qu’une audience s’est tenue le 24 février dernier. Et selon le communicant depuis la mise en demeure, Cyril Hanouna a apporté quelques modifications à son talk-show. Au lieu de quatre personnalités du web et quatre journalistes présent sur le plateau comme dans le concept d’Alexis Libouban, il n’y a maintenant plus qu’une célébrité du web.