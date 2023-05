Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des contenus gratuits débarquent pour les abonnés Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Oqee : Free déploie une nouvelle version de son application TV sur iOS (1.26). Au programme, “un problème qui déclenchait la lecture inattendue d’un contenu dès la connexion à un appareil Chromecast” a été corrigé, annoncent les développeurs. Plus d’infos…

Freebox Pop : une toute nouvelle version du service de replay 6play débarque avec de nombreux contenus inédits (Konbini, Vice). Plus d’infos…

Abonnés Freebox : de nouveaux contenus débarquent sur Oqee Ciné : Sorcières bien aimées comme Chemin du passé, De si jolis chevaux, Enchère et en os, Bad Buzz, Arrêtez-moi là. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : découvrez 3 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer dont un titre tiré d’une licence culte, Star Wars: Rogue Squadron , Samurai Shodown IV et Super Sidekicks. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Abonnés Freebox : nouvelle promotion sur une smart TV Samsung 4K proposée chez Free. Une nouvelle remise immédiate de 250€ est disponible pour l’achat d’une TV The Frame QLED de Samsung dans sa boutique dédiée. Plus d’infos…

Free a lancées 3 jolies promos, en plus du crédit gratuit, sur de nouveaux smartphones, mais cela dure très peu de temps( Xiaomi 11T pro, le Honor 70 ainsi que le Galaxy S21 FE 5G). Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Sur Twitter, Free a annoncé l’ouverture prochaine d’un “nouveau concept-store spatial” à Paris. A cette occasion, l’opérateur a lancé un mystérieux jeu concours afin de faire remporter “une belle surprise” sur Twitter. Plus d’infos…

5G : numéro 1 en couverture, Free Mobile déploie 5 fois moins de sites qu’Orange en avril, avec 81 nouveaux sites 3,5 GHz contre 253 pour l’opérateur historique. Plus d’infos…

Déploiement 4G en avril : Free se rapproche de plus en plus de SFR, et envoie du lourd sur les fréquences 2100MHz (724 nouvelles antennes). Plus d’infos…

Iliad lance sa “seconde révolution” en Italie et débarque sur le marché des entreprises avec une offre mobile canon. L’opérateur a lancé notamment un forfait 220 Go en 4G, 4G+ et 5G, minutes et SMS illimités vers fixes et mobiles en Italie au prix de 11,99€ par mois + TVA, garanti à vie, sans frais cachés et sans contrainte de durée. Une enveloppe de 15 Go est dédiée au roaming dans l’UE, minutes et SMS illimités. Enfin, ce forfait permet 300 minutes pour les appels depuis l’Italie vers les fixes et les mobiles de 51 pays.Plus d’infos…

