Abonnés Freebox et Amazon Prime : découvrez 3 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer dont un titre tiré d’une licence culte

Une nouvelle sélection de jeux est offerte aux utilisateurs de Prime Gaming, dont un jeu se déroulant dans l’univers de Star Wars.

Deux jeux rétros et un voyage dans une galaxie très lointaine au programme. Amazon propose de nouveaux jeux pour ses abonnés Prime cette semaine, deux peuvent être récupérés toute l’année, mais Star Wars: Rogue Squadron ne sera disponible que pendant 33 jours.

Dans ce jeu offert à l’occasion du Star Wars Day, vous incarnez Luke Skywalker, qui a détruit l’Étoile Noire lors du premier film de la saga. Cependant, l’Empire rassemble ses forces pour un assaut massif et déterminé contre les forces rebelles. Pour sauver l’Alliance Rebelle de ce massacre impérial, Luke et Wedge ont mis sur pied le Rogue Squadron, un groupe composé des douze pilotes de vaisseaux spatiaux les plus talentueux. Incarnez Luke Skywalker et envolez-vous au combat pour des missions et des affrontements aériens et intenses : duels, recherche et destruction, reconnaissance, bombardements, sauvetages et bien plus.

Deux jeux rétros sont également de la partie. Samurai Shodown IV est un jeu de combat publié par SNK en 1996. Des guerriers aux objectifs différents défient Amakusa, qui est revenu à la vie et rêve de conquérir notre monde. Les attaques utilisant la jauge de Rage peuvent donner des résultats surprenants qui rendent les combats encore plus intenses !

Super Sidekicks est un jeu de foot publié par SNK en 1992. Il s’agit du tout premier jeu de foot réaliste sorti sur NEOGEO. Utilisez vos techniques de passe et de dribble pour affronter les meilleures équipes du monde entier ! Participez à des matchs passionnants jusqu’à la victoire dans la coupe des Champions !



Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Amazon Prime (et donc Prime Gaming) est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop, Révolution, mais aussi depuis peu aux abonnés Freebox mini 4K avec un forfait Free Mobile lié. L’offre est également disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox