Oqee Ciné : les abonnés Freebox expriment leur exigence

Aimez-vous Oqee Ciné ? Selon notre dernier sondage, 30% des abonnés se montrent satisfaits. Pour le reste, le catalogue semble peiner à convaincre pour le moment.

Les abonnés Freebox sont exigeants et en attendent toujours plus , peut-être un peu trop parfois. Pourtant, c’est bien une offre gratuite pour tous ses clients fixes que Free a lancé le 7 mars dernier, à savoir sa première plateforme AVOD Avec pas moins de300 films et séries au lancement, Oqee Ciné est disponible sur la TV via le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via l’Apple TV, les TV connectées Android TV et les navigateurs web plus récemment.

Trois après ses débuts, Univers Freebox vous a soumis un nouveau sondage pour recueillir vos premiers retours : “Aimez-vous déjà Oqee Ciné ?”. Sur les 4856 votants, 28% s’estiment satisfait de cette offre de streaming financée par la publicité pour la simple et bonne raison qu’elle est gratuite, celle-ci est par conséquent difficilement critiquable, enfin pas tout à fait puisque seulement 4% des participants disent apprécier la plateforme car le catalogue proposé leur convient, la VOSFR est également un peu. Au contraire, 17% estiment que la sélection proposée n’est pour le moment pas à la hauteur de leurs espérances. De nouveaux contenus sont toutefois ajoutés toutes les semaines dans l’objectif de contenter le plus grand nombre. Pour 17% des sondés, Oqee Ciné ne leur apporte rien.

Par ailleurs, 22% participants se montrent négatifs car il manque des supports importants comme la mini 4K et le web lors de la publication de ce sondage alors que 2% plébiscite le service pour ses nombreux accès. Très récemment, la plateforme a été intégrée à Oqee sur les navigateurs. De quoi possiblement faire changer d’avis certains abonnés sur l’accessibilité.

Pour assurer la distribution des spots publicitaires, c’est la régie de Canal+ qui a été choisie. Les publicités sont intégrées en pré roll (avant le lancement du programme) mais aussi durant le visionnage (mid roll) ainsi qu’en sponsoring sur l’ensemble des contenus disponibles. Ainsi jusqu’à 3 minutes d’annonces sont imposées aux utilisateurs, une durée qui varie en fonction de la longueur du programme. Pour 17% des votants, ces publicités sont trop longues et/ou trop présentes à leur goût ce qui les rebute.

