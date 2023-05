Remettre le réseau fibre en bon état, cela coûte cher explique Orange

Suite à des interventions peu soignées de techniciens dans les infrastructures, Orange doit intervenir pour remettre de l’ordre et cela a un coût et mobilise des techniciens sur une longue durée.

Les plats de nouilles les plus chers se trouvent dans nos armoires fibre. Les opérateurs doivent régulièrement intervenir sur ces infrastructures pour raccorder de nouveaux abonnés ou résoudre un problème rencontré, mais les techniciens ne sont pas toujours soignés. À charge donc de l’opérateur possédant l’armoire de faire le ménage.

En Occitanie, Orange par exemple, annonce remettre à niveau une centaine d’armoires de fibre optique chaque mois. Une opération assez fastidieuse puisqu’il faut démêler plusieurs milliers de lignes aux couleurs des opérateurs présents. Les soucis peuvent venir de divers problèmes, notamment lors d’un changement d’opérateur où les anciens fils ne sont pas retirés après le raccordement d’un client. Il faut alors retirer à la main chaque câble cassé ou inutilisé.

Un vrai puzzle qui nécessite l’expertise d’un technicien et le mobilise pour une durée moyenne de 3 jours et qui a un coût pour l’opérateur : entre 1200 et 2000€ dépensés pour la remise en état de chaque armoire.

En Occitanie, une centaine d’armoires de #fibre optique en « plat de nouilles » sont remises en conformité chaque mois par @OrangeOccitanie. Ce type d’intervention dure en moyenne 3 jours et coûte à Orange entre 1 200 et 2 000 euros par armoire. pic.twitter.com/78Nw49QkSW — Sébastien Audra (@SebAudra) May 4, 2023

D’autres opérations du genre ont été lancées, par exemple en Alsace pour restaurer les armoires mal-entretenues. Et des solutions ont été expérimentées pour éviter les interventions peu soignées : des serrures magnétiques où il est nécessaire de prendre une photo avant et après l’intervention, afin de voir si le technicien a bien traité l’infrastructure… Face à des malfaçons trop récurrentes, certaines municipalités ont même mis en place des mesures drastiques comme verrouiller les armoires et obliger les techniciens à s’identifier en mairie ou au commissariat pour obtenir les clés, avec obligation de les rendre après l’intervention. Axione a récemment lancé un “passeport fibre”, qui doit certifier des interventions de qualité…

De même, un projet de loi a été accepté cette semaine par le Sénat pour améliorer la qualité de raccordement à la fibre. S’il est critiqué par des acteurs de l’industrie, le projet entend forcer les opérateurs à proposer une certaine qualité de service.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox