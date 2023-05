Free envoie un mail à ses abonnés Freebox pour leur proposer une promotion

“La plus belle des TV à prix réduit chez Free”, l’opérateur informe ses abonnés fixes qu’une nouvelle remise immédiate de 250€ est disponible pour l’achat d’une TV The Frame QLED dans sa boutique dédiée.

Vous ne le savez peut-être pas, depuis fin novembre, Free permet à ses abonnés Freebox d’acheter une Smart TV Samsung 4K en crédit gratuit et en promo via un étalement du paiement sur 30 mois. Divers téléviseurs sont ainsi accessibles depuis l’espace abonné Freebox dans la rubrique “Télévision” mais aussi via l’application officielle de gestion de compte de l’opérateur “Freebox – Espace Abonné” sur iOS et Android.

Afin de mettre en avant certaines promotions, Free n’hésite pas à envoyer des courriels publicitaires à ses clients. C’est e cas cette semaine, l’opérateur annonce que la TVQLED 2023 “The Frame” du fabricant sud-coréen fait l’objet d’une remise immédiate de 250€. La promotion est disponible jusqu’au 15 mai prochain.

Il s’agit de la version 55 pouces. Celle-ci est certifiée sans reflet et permet de profiter du mode Art tout en bénéficiant d’une “connexion invisible”, puisqu’un câble de 5 mètre ultra-fin vous permet de dissimuler votre connexion en reliant le téléviseur à un boîtier déporté avec toutes les connectiques. L’appareil embarque également nativement l’application Oqee permettant d’accéder aux chaînes incluses dans votre offre Freebox. D’une valeur affichée de 1399€, Free propose ainsi de régler 249€ lors de la commande du téléviseur puis 29.99€/mois pendant trente mois.

