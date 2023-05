5G : numéro 1 en couverture, Free Mobile déploie 5 fois moins de sites qu’Orange en avril

S’il conserve très largement son leadership en matière de sites toutes fréquences confondues, Free Mobile apparaît très en retrait en matière de déploiement de la 5G lors du mois d’avril. Une tendance déjà constatée depuis de nombreux mois.

L’ANFR dévoile son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G des opérateurs pour le mois d’avril 2023. Au 1er avril, avec 16 754 sites, Free Mobile apparaît toujours largement en tête au classement général grâce au déploiement massif de la bande 700 MHz bien que le mois dernier l’opérateur n’a activé que 42 supports sur cette fréquence, un déploiement au ralenti, il faut dire qu’il couvre déjà plus de 89% de la population grâce à cette bande, loin devant ses rivaux.

L’ex-trublion compte 10 000 sites équipés de plus qu’Orange, dernier toutes fréquences confondues, l’opérateur historique déploie aujourd’hui uniquement la fréquence 3,5 GHz, laquelle apporte plus de débit. Second, Bouygues Telecom compte quant à lui 10589 sites en faisant le pari en plus de la bande 2100 MHz. SFR suit une stratégie similaire avec 9134 supports 5G.

Sur la bande coeur 3,5 GHz, Orange conserve la tête en déployant le plus de sites une nouvelle fois en avril (+253), de quoi lui permettre 6418 sites. En embuscade, Bouygues Telecom reste second avec 6236 sites (+180 supports) devançant SFR et ses 6145 sites (+107). Les trois opérateurs sont dans un mouchoir de poche sur cette fréquence. De son côté, Free Mobile voit l’écart se creuser un peu plus avec ses rivaux. Le FAI a seulement rendu techniquement opérationnels 87 sites, pour un total de 4 681 supports. Depuis près d’un an, l’opérateur a ralenti son déploiement.

Son taux de couverture de la population en métropole s’élève à 99,9% en 4G et de 89% en 5G soit 38% avec les fréquences 3,5GHz malgré cette baisse de régime. Sa stratégie est de concentrer la bande coeur de la 5G dans les zones denses où il y a des engorgements sur les réseaux mais aussi là où il constate une surcapacité 4G en zone rurale. L’opérateur l’assure, il respectera tous les engagements pris lors de l’attribution de cette fréquence. Il ne s’agit donc pas pour lui de se lancer dans la course à celui qui comptera le plus de sites équipés. Sur le mois d’avril, les sites 5G autorisés ont donc augmenté de 1,1 %. Selon les déclarations des opérateurs, 76,5 % des sites autorisés sont techniquement opérationnels.

