L’école 42 de Xavier Niel signe son arrivée à Madagascar

L’école sans professeurs, s’installera bientôt dans l’océan Indien.

L’école de code gratuite, lancée il y a moins de 10 ans à Paris est depuis devenue l’un des leaders mondiaux du domaine, reconnue comme l’une des formations les plus innovantes du monde en 2021. Elle continue d’étendre son influence, grâce à l’implantation de la 49ème école à Madagascar.

Le groupe panafricain AXIAN basé à Madagascar, partenaire du groupe Iliad à Mayotte et à La Réunion via la société Telco OI, implante ainsi la plus grande d’école d’informatique aux mondes, innovante et ouverte à tous et à toutes, sans condition de diplôme et sans limite d’âge sur la grande île.

L’école 42 Antananarivo sera installé dans la zone d’affaires Galaxy à Andraharo sur 1000 m2 réaménagés spécifiquement pour les futurs étudiants et pourra ainsi bénéficier de l’écosystème du groupe AXIAN qui y tient son siège. L’école sera le 4ème campus en Afrique, les 3 premiers étant localisés au Maroc, et le 49ème campus du réseau global 42. Les inscriptions au test de présélection en ligne ouvriront courant mai et donneront accès aux « piscines » qui se dérouleront de septembre à décembre 2023. Cette épreuve d’un mois se fera en immersion totale au sein de l’école afin de tester la motivation des candidats et leur adéquation avec la pédagogie 42 basée sur l’autonomie. Début 2024, 150 étudiants devraient pouvoir débuter le tronc commun du cursus comprenant des cours de programmation et d’infrastructures informatique, d’innovation et d’entrepreneuriat avec pour objectif final une insertion professionnelle durable sur le marché de l’emploi.

« Le secteur privé a un rôle majeur à jouer dans la formation des jeunes Africains aux métiers du numérique et leur intégration réussie au marché du travail. Il faut être capable de les former ici, sur le continent, mais aussi de leur proposer un projet professionnel qui fait du sens, avec de véritables perspectives. C’est dans cette optique que nous avons signé un partenariat avec 42 qui partage notre philosophie d’inclusion et d’excellence. En ouvrant un campus à Madagascar, nous allons booster les compétences de nos talents locaux et contribuer à répondre aux besoins croissants du marché dans le secteur du numérique. Nous sommes déjà en discussion pour ouvrir davantage de campus 42 sur nos autres géographies, notamment au Sénégal, en accord avec notre volonté de créer toujours plus d’impact positif sur le continent » a déclaré, Hassanein HIRIDJEE, CEO du Groupe AXIAN.

« Depuis toujours, nous sommes animés par la volonté de créer la meilleure école d’informatique au monde et aujourd’hui nous sommes en passe de réussir ce pari en dupliquant le modèle qui a fait notre succès à l’étranger. Déjà modèle de référence sur l’ouverture et l’éthique, nous gardons avec notre réseau international une longueur d’avance tout en restant fidèles à notre ADN et aux valeurs qui nous animent, sans faire de compromis sur l’excellence de la formation. Notre objectif est d’attirer des talents d’horizons différents, capables d’apporter leurs expériences personnelles pour trouver des solutions universelles, et qui aspirent à dépasser leurs limites peu importe leur place dans le monde», a commenté, Sophie VIGIER, Directrice Générale de 42.

