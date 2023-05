Whatsapp travaille sur une nouvelle fonctionnalité pratique sur iPhone

Plus besoin de passer par iCloud pour conserver ses conversations lorsque vous changez d’iPhone.

De quoi se faciliter la vie en cas de changement de téléphone. Pour l’heure, le transfert des chats passés sur Whatsapp depuis un iPhone à un autre est uniquement possible en passant par iCloud.

Une contrainte qui peut s’avérer gênante, notamment lorsque l’on ne possède que les 5 Go inclus et que chaque espace compte. WhatsApp travaille actuellement sur la possibilité de transférer son historique de chat vers un autre iPhone, sans passer par cet intermédiaire et simplement en téléchargeant l’application sur son nouvel appareil. La fonctionnalité est pour le moment en bêta-test.

Source : Mac4Ever

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox