Apple et Google s’allient pour protéger la vie privée des utilisateurs

Les balises Bluetooth ne pourront bientôt plus être mal utilisées pour traquer les utilisateurs.

Un nouveau standard industriel pour la création des appareils comme les Airtags va émerger d’une collaboration entre les deux géants de la tech. Google et Apple ont en effet annoncé hier leur partenariat pour protéger les utilisateurs de ces balises utilisant le Bluetooth en permettant de les bloquer sur iOS ou Android s’ils ne respectent pas les règles qu’ils auront fixées.

Cette spécification sera étalement soutenue par des fabricants comme Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security ou Pebblebee, qui devront ainsi suivre de meilleures pratiques et instructions pour intégrer ces fonctionnalités. Si l’utilité de ces traceurs est avant tout de retrouver facilement ses clefs, son sac à main ou d’autres objets, ils peuvent également être détournés pour suivre des personnes à leur insu. Divers groupes de défense des droits et de sécurité ont participé au développement de cette spécification et l’initiative a été saluée par plusieurs organisations.

Soumise comme “Internet-Draft” auprès de l’IETF, une publication de mise en œuvre de production doit être faite d’ici à 2023. Elle sera ensuite prise en charge dans les futures versions d’IOS et Android.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox