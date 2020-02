“On n’est pas couché” : vers la dernière saison du talk-show de France Télévision ?

Le talk-show de France Télévision pourrait bien tirer sa révérence à la fin de cette 14e saison, sa perte d’audience conséquente en serait la principale raison.

Pour tenter de faire face à sa perte d’audience, qui a été divisée par deux en cinq ans, On n’est pas couché avait lancé une nouvelle version du programme à la rentrée 2019, nouveau décor, un duo de polémiste différent chaque semaine.

Pari perdu pour Laurent Ruquier, l’audience n’est pas pour autant de nouveau au rendez-vous et le programme ne franchis plus depuis longtemps la barre du million de téléspectateurs.

L’avenir du programme produit par Tout sur l’écran serait donc incertain.

Takis Candilis, le directeur des programmes de France Télévision, a indiqué au Parisien : “Nous ne sommes qu’en février, il est beaucoup trop tôt pour parler de la rentrée, car rien n’est définitivement fixé, mais une chose est sûre : Laurent Ruquier sera présent en septembre sur nos antennes, avec ONPC ou autre chose”.