Le CSA tape sur les doigts de TF1 et TMC, toujours mauvais élèves sur les horaires de début des primes

Trop c’est trop ! Suite aux innombrables plaintes reçues par le CSA concernant le retard systématique des débuts des primes time, ce dernier avait lancé un avertissement.

Les patrons des différentes chaîne de télévision avaient été invité à la table du conseil supérieur de l’audiovisuel au printemps dernier afin de leur demander de respecter les horaires annoncées pour les débuts des primes time indiqué dans les conventions des chaînes.

Et même si fin 2019, le CSA avait notifié une nette amélioration sur la majorité des chaînes mise en cause. Deux chaînes continuent de faire de la résistance. TF1 et TMC accusent encore un retard de 6 mins pour la première et 5 mins de retard pour la deuxième. Ce qui leur a valu un rappel a l’ordre de la part du gendarme de l’audiovisuel.