Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : MyTF1 Max disponible sur la Freebox Pop, des cadeaux offerts par Free ou ses partenaires, etc.

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

L’offre myTF1 Max est disponible sur la Freebox Pop au tarifs de 2,99€/mois, dans la section Replay d’OQee. Plus d’infos…

12 nouveaux films gratuits ont été ajouté cette semaine à OQee Ciné, l’offre d’AVOD de Free incluse sur toutes les Freebox Plus d’infos…

Free relance son offre promotionnelle avec Canal+ série offert durant 1 an pour les nouveau abonné Freebox Pop, Delta et révolution, ainsi que pour les abonnés actuels n’ayant jamais bénéficier de cette offre . Plus d’infos…

Une nouvelle sélection de 4 nouveau jeux PC a été ajoutée à l’offre Prime gaming, disponibles gratuitement tous les abonnés Amazone Prime et donc pour les abonnés Freebox Delta. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle version beta de son application Freebox Files sur iPhone, qui corrige un souci très gênant pour ceux téléchargeant via leur VPN.. Plus d’infos…

Les offres fibre de Free sont désormais disponible sur le réseau RIP NUMERID@X dans l’agglomération du Grand Dax. Plus d’infos…

Free a ouvert cette semaine un nouveau Free Center à Valencienne. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance une version de son forfait intermédiaire offre Série Free, qui propose depuis cette semaine 140 Go à 110 Go au prix de 12,99€/mois pendant 1 an. Plus d’infos…

Alors que cette possibilité était déjà proposée en ligne, Free Mobile propose désormais l’eSIM sur ses nouvelles bornes automatiques. Plus d’infos…

