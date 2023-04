Les abonnés Freebox Pop et Delta Pop peuvent accéder à myTF1 Max depuis Oqee

Bénéficier des programmes de TF1 sans interruption publicitaire et d’autres avantages grâce au service de replay payant myTF1 Max, c’est possible sur le Player Pop.

Disponible sur les box d’Orange et Bouygues Telecom mais aussi sur d’autres supports comme les Smart TV Samsung, smartphones, tablettes, ordinateurs et TV via Chromecast, le service de replay étendu payant et sans interruption publicitaire de TF1 est également accessible directement sur le Player Pop via myTF1 dans la rubrique replay d’Oqee.

Un encart dédié est ainsi accessible permettant de s’abonner, il suffira de renseigner son code d’achat afin d’accéder à myTF1 Max, lequel est affiché pour le moment à 2,99€/mois sur la Freebox, alors que la filiale de Bouygues Telecom le propose sur son site web et sur l’application iOS et Android à 4,99€/mois depuis fin mars après un nouvel enrichissement de la plateforme. Aujourd’hui, le service payant de TF1 inclut un replay étendu (J+30 au lieu de J+7), une accessibilité dans toute l’Europe et les programmes en qualité HD, mais aussi un accès à des avant-premières (épisodes de séries deux jours avant leur diffusion) et des exclusivités. Pour l’heure, myTF1 Max n’est pas proposé sur les Freebox Révolution et Delta (Player Devialet).

En parallèle, myTF1 dans sa version gratuite propose une offre AVOD comprenant près de 5000 heures de contenus, plus de 250 programmes et plus de 8 000 épisodes.

