Abonnés Canal+ : les contenus d’Apple TV+ seront accessibles sans surcoût sur les Freebox, Livebox etc.

Le groupe Canal+ a précisé les tenants de son partenariat signé avec Apple permettant de proposer les contenus de sa plateforme SVOD au sein des offres Canal.

Pas de limitation de matériel. Dès le 20 avril prochain, les abonnés aux offres comprenant la chaîne Canal+ pourront profiter d’Apple TV+ inclus dans leur offre sans débourser un centime supplémentaire. Les contenus du service de SVOD seront offerts à tous les abonnés Canal+ en France métropolitaine et ce dès leur souscription à une offre de la filiale de Vivendi.

Cette dernière a apporté plusieurs précisions sur la nature du partenariat. L’ensemble des contenus d’Apple TV+ pourra être visionné directement sur myCanal et dans l’univers Canal+ des décodeurs, des partenaires et des décodeurs Canal+. Ainsi, ils seront bel et biens accessibles directement depuis la Freebox sous réserve d’un abonnement à une offre contenant les chaînes Canal+, directement sur le canal 23 de l’univers idoine. Certaines des séries originales seront d’ailleurs directement diffusées sur la chaîne Canal+ comme The morning show, Foundation ou Téhéran.

L’assistance Canal+ a précisé cependant que l’intégralité des contenus proposés par la plateforme ne seront pas disponibles immédiatement : “l’intégralité des contenus ne sera pas disponible dès le 20 avril mais ils seront tous référencés d’ici quelques jours pour que vous puissiez avoir accès à l’exhaustivité du catalogue Apple TV+“. A noter également, la disponibilité pour certains contenus de la 4K et du Dolby Atmos.

Certains programmes seront disponibles en 4K, Dolby Atmos mais pas tous, et pour en bénéficier, vous devez bien entendu utiliser un matériel compatible. — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) April 14, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox