Free Mobile baisse le prix de son offre Série Free, mais aussi la data

Free Mobile s’adapte une nouvelle fois aux nouvelles offres de la concurrence. Sa formule Série Free propose à partir d’aujourd’hui 30 Go de moins pour 2€ de moins mensuellement.

Répondre coup sur coup aux offres de ses rivaux avec son forfait hybride Série Free, c’est la stratégie de Free Mobile depuis plusieurs trimestres, et cela lui réussit plutôt bien puisque l’opérateur a recruté plus de nouveaux abonnés que la concurrence en 2022 sur ce segment.

A l’heure où B&You et Red by SFR proposent un forfait 100 Go à 13,99€/mois, Free Mobile décide de dégainer comme souvent une offre similaire mais à un prix inférieur, la différence est la plupart du temps d’un euro.

Ce 14 avril, l’opérateur modifie ainsi son offre Série Free, laquelle passe de 140 Go à 110 Go au prix de 12,99€/mois pendant 1 an contre 14,99€/mois précédemment. Les nouveaux souscripteurs basculeront après 12 mois vers le forfait 5G 210 Go à 19,99€/mois. L’enveloppe de données en roaming (Europe/DOM en 4G) est de 18 Go.

