Alarmes connectées : un ancien directeur de Free lève 14 millions d’euros auprès d’Iliad et Xavier Niel

Déjà associé au développement des alarmes connectées Qiara, Xavier Niel et Iliad mettent la main à la poche pour l’accompagner dans sa croissance.

Home Labs fondée par Alexis Bidinot, ex-directeur général adjoint d’Iliad, ambitionne de devenir le champion européen de la maison connectée avec sa marque Qiara. Celui qui a participé au lancement de la Freebox Delta, s’inspire de son Pack Sécurité.

Le 26 janvier dernier, sa marque a ainsi lancé une offre par abonnement sans engagement à des prix inférieurs aux solutions concurrentes en mettant l’accent sur la vie privée. Les données sont chiffrées, les vidéos sont stockées en local, le reste est hébergé par Scaleway, division cloud d’Iliad. Seule la caméra est connectée au réseau, via un VPN propriétaire.

“Qiara, c’est un système d’alarme connectée de nouvelle génération avec télésurveillance. Nous proposons un pack de départ à 99 euros, vendu à prix coûtant. Notre objectif: que ma grand-mère puisse le monter en cinq minutes! Il comprend cinq composants: une caméra, une sirène, un détecteur d’ouverture de porte, un détecteur de mouvement, ainsi qu’un clavier pour taper le code”, résume Alexus Bidinot dans une interview accordée à Challenges.

Depuis le lancement de Qiara en 2020, son objectif est de “bousculer le quasi-monopole de la télésurveillance: les principaux acteurs proposent un abonnement de 50 à 60 euros par mois ; il n’y a souvent pas de prix indiqués clairement sur Internet ; et les contrats courent sur une durée de trente-six à quarante-huit mois. Une habitude du monde des télécoms d’il y a vingt ans! Aujourd’hui, 10% des foyers en France sont équipés d’alarme. Selon différentes études, le potentiel du marché peut aller jusqu’à 44%”.

D’ici 2025, sa société ambitionner d’équiper 500.000 foyers avec ses offres. Pour y parvenir, “nous venons de lever 14 millions d’euros auprès de Xavier Niel et d’Iliad afin d’investir dans le marketing et d’augmenter la production”, révèle-t-il.

Ce système d’alarme n’est pas sans rappeler celui de la Freebox Delta. D’ailleurs, le fondateur de Qiara ne s’en cache pas : “Effectivement, et ce n’est pas un hasard. Qiara a été cofondé par des ingénieurs qui faisaient auparavant les Freebox pour 7 millions de foyers. Xavier Niel et Iliad sont associés au projet. Je l’ai rencontré en 2017, quand je travaillais à la direction de Free. J’ai dit à Xavier: “Il faut créer une nouvelle structure, et reproduire le coup des télécoms sur un nouveau gros marché qui est en train d’exploser.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox