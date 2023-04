Orange, SFR, Bouygues et Free lancent “la nouvelle offre de messagerie conversationnelle universelle”

Les consommateurs français vont pouvoir répondre très facilement aux SMS des marques et indiquer leurs souhaits aussi confirmer un rendez-vous, modifier une réservation de billet de train ou d’avion. L’af2m annonce le lancement de Time2Chat, la nouvelle offre de messagerie conversationnelle universelle.

En plein essor depuis la crise Covid, le commerce conversationnel suscite un certain engouement chez les consommateurs. Les opérateurs ont en conscience en développant des technologies dédiée aux échanges entre les marques et leurs clients.

Après le Marketing SMS et RCS, l’association regroupant plusieurs opérateurs français dont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free annonce ce 14 avril le lancement de Time2chat, une nouvelle offre de messagerie conversationnelle universelle par SMS et voix.

Concrètement, ce nouveau service “bénéficie du caractère universel des technologies natives sur les téléphones mobiles. Pas besoin d’installer une application spécifique pour utiliser Time2chat, c’est un gage de simplicité et de fluidité”, explique l’association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs)

Pour le consommateur, cela veut dire aussi un canal plus sûr, car clairement identifié par une catégorie de numérotation exclusivement réservée à la relation client. “En effet, l’offre Time2Chat est dédiée aux services d’échange bidirectionnel entre une entreprise et sa clientèle avec une numérotation non surtaxée et spécifique de type 09 3X XX XX XX. Pour rappel, dans le cadre du plan numérotation, le régulateur a souhaité réserver exclusivement les numéros mobiles à 10 chiffres commençant par 06 ou 07 aux communications interpersonnelles”, apprend-on.

Time2chat est ainsi présentée comme une solution optimisée pour développer une relation conversationnelle entre les marques et leurs clientèles. “Confirmation d’un rendez-vous, changement d’adresse de livraison d’un colis, modification d’une réservation de billet de train ou d’avion, autant d’exemples pour lesquels le service va permettre de prendre en compte directement les demandes du consommateur, sans sortir du cadre de l’échange de SMS.” Le consommateur pourra répondre aux SMS des marques et indiquer ses souhaits.

Le dernier baromètre du Marketing SMS publié, en mars 2023, par l’af2m a clairement montré l’intérêt des consommateurs pour le SMS. Ainsi, 12,813 milliards de SMS ont été envoyés en 2022, marquant une croissance de 12,7 % par rapport à 2021. “Si l’on met en perspective ce volume de SMS envoyés en 2022 avec les 82,5 millions de cartes SIM en service en France, le caractère unique et universel du SMS est indéniable. Plus que jamais, le SMS est le canal privilégié par les marques dans leur relation client”, précise un communiqué.

