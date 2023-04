Free lance l’eSIM sur les nouvelles bornes automatiques

Free Mobile offre une nouvelle possibilité de choisir une eSIM.

Si Free Mobile a lancé l’eSIM il y a plus de 2 ans, cela s’est fait progressivement. Dans un premier temps seuls les nouveaux abonnés disposaient de cette possibilité, puis plus récemment les “déjà-abonnés”. Cette possibilité était jusqu’à présent possible depuis l’espace abonné, ou le formulaire d’abonnement en ligne, mais Free vient de l’étendre à ses nouvelles bornes automatiques, qui sont au nombre de 500 (sur un parc de 2000 bornes au total ) disponibles dans les Free Center.

Outre la possibilité d’acheter directement son smartphone au comptant ou avec Free Flex, les nouvelles bornes automatiques de Free proposent donc un nouveau service avec ce choix qui est proposé entre une carte SIM triple découpe ou une eSIM, lors de la souscription. Il ne vous restera plus qu’à scanner le QR Code qui vous sera donné par la borne (et que vous retrouverez également dans votre espace abonné) :

Pour ceux qui ne connaissent pas, la technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors “virtuelle”, avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne, ou, plus simplement, comme chez Free, scanner le QR code qui téléchargera les paramétrages idoines.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox