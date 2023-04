Quelles performances pour le réseau mobile Free, Orange, SFR et Bouygues ? L’ARCEP y répond en mettant à jour ses données

L’ARCEP vient de mettre à jour son site “mon réseau mobile” avec les données du quatrième trimestre 2022.

Pour tout savoir de la couverture, des débits ou de la qualité proposée en 4G ou 5G. Le régulateur des télécoms propose un outil bien pratique regroupant toutes ces informations et vient de mettre à jour les données affichées pour donner un aperçu de l’état du réseau mobile au dernier trimestre 2022. Ce service nommé “Mon réseau mobile” permet également de s’informer sur la qualité de service sur les axes de transports. Il est également possible de consulter les zones “New Deal” à couvrir arrêtées par le Gouvernement dans le cadre du dispositif de couverture ciblée ainsi que les axes de transport faisant l’objet d’obligations de couverture.

Selon ces indicateurs de l’Arcep, tous les opérateurs proposent ainsi une couverture de la population en 4G supérieure à 99%. Concernant la couverture du territoire, on constate cependant quelques différences : SFR est devant avec 95% de l’Hexagone couvert, suivent Orange et Bouygues Télécom avec 94% et enfin Free avec 92%.

Exemple de la couverture de Free Mobile en 4G :

