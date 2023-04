Canal+ va proposer Apple TV+ sans surcoût dès la semaine prochaine

Un gros coup pour Canal+ qui va proposer les contenus d’Apple TV+ à ses abonnés.

C’est une très bonne nouvelle que vient d’annoncer Maxime Saada, le Président du directoire du groupe Canal+. En effet son groupe vient de signé un accord pluri-annuel jugé “historique” avec Apple. Ce contrat va permettre à tous les abonnés à Canal+ de bénéficier sans surcoût de tous les contenus de AppleTV+, et ce, dés le jeudi 20 avril.

Ces contenu seront disponibles directement sur myCanal, et il n’est pas préciser si ce sera également le cas sur les interfaces “Canal” des box opérateurs. Maxime Saada a précisé “De Scorcese à Scott, de Aniston à Pitt, de Green à Cassel, AppleTVPlus réunit les plus grandes stars de la planète. Elles méritaient la plus belle des expositions, et c’est seulement avec Canal+”

