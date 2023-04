Deux nouvelles chaînes Warner gratuites sur les box de Bouygues Telecom

Avis aux abonnés Bbox, deux chaînes jeunesse sont mise en clair pour une durée limitée.

Depuis près d’une semaine, les chaînes Cartoonito et DreamWorks sont proposées au sein des bouquets TV Bbox Jeunesse et Famille. Mais les abonnés Bbox peuvent les découvrir en clair gratuitement.

Cartoonito est ainsi accessible gratuitement sur le canal 110 en clair jusqu’au 23 avril. Une chaîne pensée pour les plus petits où ils pourront trouver leurs séries préférées comme Batwheels, Bugs Bunny Constructeurs, Lucas l’Araignée et bien plus encore !



Autre choix pour les plus petits, la chaîne Dreamworks est disponible en clair jusqu’au 12 juillet sur le canal 113. Pour toute la famille et pour les enfants à partir de 6 ans, des programmes constitué des héros des films à retrouver dans des séries à leurs noms : Les aventures du Chat Potté, Chasseurs de trolls : Les Contes d’Arcadia et le célèbre Où est Charlie ?



