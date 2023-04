Une boutique Orange braquée juste avant l’ouverture

Ce mardi, le magasin Orange à Louhans a été victime d’un braquage spectaculaire.

Scène violente en Saône-et-Loire en début de semaine. Les salariées de la boutique locale d’Orange ont vu trois personnes faire irruption sur leur lieu de travail pour embarquer un sérieux butin.

Le braquage a duré très peu de temps et s’est déroulé aux alentours de 9h30, alors que la boutique était encore fermée. Les trois personnes ont détruit la porte d’entrée et ont récolté près de 100 000€ de smartphones sous les yeux des quelques employés déjà présents. Aucun employé n’a été blessé, mais l’un des malfrat a mimé un geste suggérant la présence d’une arme.

Une fois leur méfait réalisé, les voleurs ont sauté dans une voiture dont la plaque a été relevée. La scène a été intégralement filmée par les caméras de vidéo surveillance. On est une petit ville tranquille, on n’a pas l’habitude de braquages aussi importants“, a affirmé Frédéric Bouchet, maire (DVD) de Louhans. “100 000 euros, c’est assez exceptionnel. Le dernier braquage, c’était une personne qui essayait de braquer un bureau de tabac et qui a fui parce que la patronne a hurlé. On est loin d’un casse avec trois personnes cagoulées.”

Source : France 3

