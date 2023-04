Fibre : l’État reconnaît des “efforts financiers” à faire avec les opérateurs pour atteindre le 100% fibre

Boucler le chantier de la fibre est le dossier “le plus important” pour le ministre délégué en charge de la Transition numérique Jean-Noël Barrot. Dans cette optique, un accord avec les opérateurs lui paraît nécessaire.

Le ministre était entendu ce mercredi au Sénat et a appuyé sur l’importance de la collaboration entre l’État, les collectivités et les opérateurs pour atteindre le 100% fibre en 2025. Si pour l’heure environ 80% des locaux et habitations sont raccordables en France, « il faut franchir la dernière marche de ce grand chantier de la fibre, et passer du raccordable au raccordé ».

Il reconnaît que la tâche n’est pas aisée, les 20% de locaux restants “sont probablement les plus difficiles et les plus coûteux“. Et dans cette optique, la solution passera forcément pour le ministre par “un accord avec l’ensemble des parties prenantes” en reconnaissant l’existence d’un “effort financier assez significatif qu’il va falloir porter ensemble“. Des dépenses qui devront être réparties équitablement et de manière juste, précise le ministre.

Il ajoute par ailleurs qu'”il faut nous mettre autour de la table pour se partager les responsabilités, et préparer la bascule définitive du cuivre vers la fibre“. Ce même membre du gouvernement avait déjà annoncé sa volonté de trouver un accord avec les opérateurs, mettant dans la balance la réforme d’une taxe critiquée des opérateurs. Ces derniers n’avaient cependant pas semblé convaincus, arguant qu’il ne fallait pas utiliser l’IFER comme une carotte.

Source : La Tribune

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox