Un ex-directeur de Free cherche à reproduire un succès de la Freebox Delta

Home Labs fondée par Alexis Bidinot, ex-directeur général adjoint d’Iliad, ambitionne de devenir le champion européen de la maison connectée avec sa marque Qiara. Celui qui a participé au lancement de la Freebox Delta, s’inspire de son Pack Sécurité.

Arrivé chez Iliad-Free en 2017, Alexis Bidinot s’était en particulier occupé du lancement de la Freebox Delta. Lors de la keynote un an plus tard, qu’il a co-présenté avec Xavier Niel, nous avions d’ailleurs pu admirer ses pas de danse sur scène. En 2020, l’ex-directeur général délégué adjoint a finalement quitté son poste “pour raisons personnelles”.

Le Pack Sécurité et l’univers “Maison” de la box haut de gamme de Free, ne l’ont jamais vraiment quitté puisque la même année, Alexis Bidinot a créé Home Labs, dont l’ambition est de chambouler le marché de la maison connectée en Europe. De son passage chez Free, a germé cette idée de dépoussiérer le secteur. “Le marché est tenu par deux ou trois acteurs qui imposent des prix délirants, des durées d’engagement de 12 à 48 mois, et font 70% de marge”, déclare-t-il.

Selon L’Usine Digitale, Qiara, la marque de sa société lance ce 26 janvier une offre sans engagement à des prix inférieurs aux solutions concurrentes en mettant l’accent sur la vie privée. Les données sont chiffrées, les vidéos sont stockées en local, le reste est hébergé par Scaleway, division cloud d’Iliad. Seule la caméra est connectée au réseau, via un VPN propriétaire.

Pour développé ce produit, le fondateur s’est entouré entre autres d’anciens ingénieurs et développeurs qui avaient participé au développement de la Freebox Delta. Affiché à 99, le pack de départ se compose d’une caméra connectée équipée d’un obturateur physique et de capteurs (température, qualité de l’air, humidité), on trouve aussi un détecteur d’ouverture de porte ou de fenêtre, ou encore une sirène et un clavier pour activer ou désactiver l’alarme. Il n’est pas nécessaire de faire intervenir un professionnel pour l’installation. A cela s’ajoute un abonnement mensuel sans engagement, à 19,99€/mois pendant 1 an, puis 29,99€/mois avec télésurveillance (24/7 : de jour comme de nuit, les agents prennent en charge les alertes). Tout comme l’app Freebox Home, une application permet de piloter tout le système. Côté design, les ressemblances avec le Pack Sécurité de la Freebox Delta sont également incontestables.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox