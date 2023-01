Mise à jour des cadeaux et promos pour les abonnés Freebox

Si vous avez envie de faire des économies, voici un florilège des promotions et offres proposées aux abonnés Freebox.

Après les fêtes de fin d’années, le mois de janvier peut être un peu difficile pour votre porte-monnaie. Univers Freebox vous propose un florilège des promotions et cadeaux proposés aux abonnés Freebox à date du 26 janvier 2023.

Des Smart TV Samsung en promo

Depuis novembre dernier, les abonnés Freebox peuvent acheter un nouveau téléviseur et échelonner le paiement sur trente mois pour une facture moins salée à la commande. De nombreux modèles font l’objet d’une remise immédiate, dont le plus onéreux et high-tech la TV 4K OLED 55S95B, bénéficiant d’une remise de 200€. Il revient ainsi à 499€ à la commande puis 32.99€/mois pendant trente mois. Sur les 9 modèles actuellement proposés, sept font l’objet d’une remise, à vous de choisir.

Les chaînes payantes du groupe M6 offertes jusqu’au 5 février

Envie d’essayer de nouvelles chaînes sur votre Freebox TV ? Vous pouvez découvrir Paris première (canal 28), Téva (53), M6 Music (64), Canal J (149), Tiji (142), RFM TV (261), MCM (87)et MCM TOP (271) gratuitement jusqu’au 5 février prochain sur votre Freebox Pop et mini 4K. Pour les abonnés Freebox Révolution et Delta, rien de nouveau puisqu’elles sont déjà incluses dans TV By Canal.

Amazon Prime offert aux abonnés Freebox Révolution et Pop pendant 6 mois

L’offre a été officialisée la semaine dernière par l’opérateur de Xavier Niel pour les abonnés Freebox Pop. Ces derniers, tout comme les abonnés Freebox Révolution depuis fin 2021 peuvent bénéficier de six mois gratuits pour le service d’Amazon, puis 6,99€/mois, sans engagement, pour toute nouvelle souscription à l’option dans leur Espace Abonné. Bonne nouvelle, avec cette offre, des millions de clients vont pouvoir profiter de tous les avantages Amazon Prime sans débourser un centime :

Prime : Prime Video : des milliers de films et séries populaires, pour toute la famille, à regarder et à télécharger.

Amazon Music Prime : 100 millions de titres sur tous les appareils, sans publicité. Disponible en France métropolitaine uniquement.

Avantages de livraison : la livraison prioritaire gratuite (ou 0.01€ par livre) et la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles.

Prime Reading : des centaines d’ebooks à emprunter. Des romans, des polars, des bandes dessinées ou encore des livres pour enfants.

Prime Gaming : des jeux tous les mois, du contenu exclusif, des abonnements à une chaine Twitch, et bien plus encore.

Accès Prioritaire aux Ventes Flash : un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des Ventes Flash éligibles.

Amazon Photos : stockage gratuit et illimité de photos.

Audible : les deux premiers livres audio sont gratuits.

Courses alimentaires : livraison et/ou retrait Drive, le jour même, des courses du quotidien avec les partenaires tels que Monoprix et Casino

Apple TV+ offert pendant trois mois aux abonnés Freebox avec Player Pop ou Apple TV 4K

Depuis mars 2022, Free propose l’accès au service SVOD de la marque à la pomme Apple TV+ à tous les abonnés Freebox équipés du Player Pop ou de l’Apple TV 4K, multi-TV compris. Les trois mois d’abonnement offert à la plateforme via leur Espace Abonné, le sont toujours. Le catalogue de qualité du service s’est largement enrichi ces dernières années, son prix mensuel est passé le 24 octobre dernier de 4,99€ à 6,99€/mois. L’abonnement annuel est quant à lui affiché à 69€.

Trois mois de Canal+ Séries offert

Après avoir permis à nouveau l’été dernier de profiter de Canal+ Séries inclus pendant 12 mois à ses abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution ayant déjà bénéficié de cette promo depuis son lancement en décembre 2020, Free lance une nouvelle offre. L’abonnement au service de SVOD (deux connexions à la fois dont un écran TV maximum) de la filiale de Vivendi est à présent offert pendant 3 mois, puis 9,99€/mois, en atteste une information sur l’espace abonné des clients concernés.

Cette offre est réservée aux abonnés qui ne détiennent pas déjà un abonnement à Canal+ Séries sous réserve d’une souscription avant le 31 mai prochain. “A défaut de résiliation avant la date d’échéance mensuelle, l’abonnement sera reconduit auprès du groupe pour des durées successives d’un mois”, précise l’opérateur. Pour activer cette promotion, il suffit de se rendre dans l’espace abonné Freebox, dans la rubrique “Télévision”.

Pour rappel, ce service est offert pendant 12 mois aux nouveaux abonnés Freebox Révolution, Pop et Delta. Idéal pour se plonger dans les créations Originales Canal+, et suivre des séries US et européennes tout en accédant à l’intégralité du catalogue Starzplay.

2 mois de Nextory Premium offert aux abonnés Free

Lancée en avril 2020, l’offre payante de Nextory (ex-Youboox) spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse (Libération, L’Équipe, Le Figaro, Les Echos, L’Express, Sciences et Avenir, Paris Match, Elle, Les Inrockuptibles).

Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Premium standard, est offert pendant deux mois par Free à ses abonnés avant de passer à 9,99€/mois, sans engagement. Il suffit de se rendre sur votre espace abonné pour en bénéficier.

Le Bistro de l’Horreur en accès gratuit sur l’Aktu Free

Disponible sur les Freebox, les service français de vidéo à la demande Filmo propose de découvrir gratuitement sur L’Aktu Free l’un de ses programmes en partenariat avec l’opérateur. Tous abonnés Freebox peuvent dès aujourd’hui découvrir Le Bistro de l’Horreur, une émission mensuelle de Filmo spécialisée dans le cinéma de genre et déconseillée aux moins de 12 ans. Dans ce numéro du mois de décembre , le« Body Horror » est à l’honneur, de quoi décortiquer les raisons de tous ces abus de chairs meurtries. Plusieurs films à retrouver dans l’abonnement Filmo, seront passés au rayon x comme Ebola Syndrome, Under the Skin, Soif de Sang, Body Melt ou encore Corruption.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox