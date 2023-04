Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Une nouvelle sélection de titres a été ajoutée à l’offre Prime gaming. Vous pouvez les récupérer sans débourser un centime.

Chaque semaine, Amazon intègre de nouveaux jeux à récupérer pour les abonnés Amazon Prime. Aujourd’hui, 4 titres sont disponibles, dont deux disponibles pendant 33 jours, le reste jusqu’à la fin de l’année.

The Beast Inside vous propose de plonger dans une enquête unique où vous devrez résoudre des énigmes et collecter des indices. Attention, toutes vos actions auront une importance et vous pourrez décider vous même de la fin de l’histoire.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dans les territoires les plus au nord des Royaumes Oubliés se trouve une région de toundras et de glace connue sous le nom du Val de Bise. Voyagez au plus profond de l’Épine Dorsale du Monde, une contrée impitoyable au climat rigoureux où seuls les plus vigoureux peuvent espérer s’en sortir. Bravez des créatures terrifiantes qui ont appris à survivre au sein des sommets gelés grâce à leur ruse et leur férocité. Affrontez une force maléfique qui manigance de sinistres plans sous les glaciers et les montagnes, et dont le seul but est de semer la destruction sur tout Féérûne. Bienvenue dans le monde d’Icewind Dale: Enhanced Edition.



Deux jeux rétros s’ajoutent également à la longue liste déjà proposée et disponibles jusqu’à la fin de l’année. Crossed Swords est un jeu d’action publié par SNK en 1991. Utilisez vos attaques armées et magiques et votre capacité de défense pour vous frayer un chemin à travers sept niveaux intenses et enfin détruire le démon Nausizz. Jusqu’à deux joueurs peuvent jouer simultanément dans une perspective 3D unique. Achetez des armes avec l’or accumulé. Les personnages gagnent progressivement en puissance grâce un système de RPG.

Ghost Pilots est un jeu de tir publié lui aussi par SNK en 1991. Notre héros pilote un vieil hydravion pour affronter deux puissantes nations qui tentent d’envahir son pays. Une mystérieuse unité fait son apparition lors d’une bataille intense au milieu d’armes géantes.

Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

