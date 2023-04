Le créateur d’OVH veut racheter Qwant, le moteur de recherche français

Octave Klaba (OVH) s’allie à la Caisse des dépôts pour créer une nouvelle entité visant à construire un champion européen des services basés sur le cloud.

Synfonium, le projet pour concurrencer les américains dans le secteur du Cloud. Octave Klaba entend en effet racheter 100% des actions du moteur de recherche français Qwant à travers cette nouvelle structure. Des négociations exclusives ont été annoncées ce mardi en ce sens et Synfonium a d’autres projets.

Cette holding veut “offrir aux consommateurs et aux entreprises un accès transparent aux meilleurs services de collaboration européens basés sur le cloud, y compris le remote computing, le stockage sur le cloud, les fonctions de moteur de recherche, de vidéoconférence, et bien d’autres applications”. Elle inclura donc les services de Shadow comme son offre de PC dans le cloud, son application de stockage et donc Qwant.

Dans le futur, “Synfonium prévoit d’ajouter d’autres services à la plateforme par l’intermédiaire d’une combinaison de développements internes, d’acquisitions supplémentaires et de partenariats avec des entreprises qui partagent sa vision et ses valeurs”. La société sera détenue à 75 % par les cofondateurs d’OVHcloud Octave et Miroslaw Klaba, et à 25%par la Caisse des dépôts.

“Nous pensons que l’Europe dispose d’un grand nombre de solutions logicielles innovantes qui bénéficieraient grandement d’une plateforme conçue pour leur distribution et leur interaction optimisée. Synfonium est destiné à servir d’hôte et d’accélérateur pour ces technologies, en commençant par celles de Shadow et de Qwant” affirme Octave Klaba. “Nous sommes très heureux de la perspective d’une intégration au sein de Synfonium, une nouvelle page dans l’histoire de Qwant, nous permettant d’élargir la gamme de nos services tout en restant fidèles à nos valeurs et à notre promesse d’un internet plus sûr et plus respectueux“, ont déclaré Corinne Lejbowicz, Présidente et Raphaël Auphan, CEO de Qwant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox