Opera intègre un VPN gratuit sur iPhone

Un changement très notable pour les utilisateurs de ce navigateur web.

Une évolution sur iOS à l’heure où ces services deviennent de plus en plus populaires. Opera, la société à l’origine de la gamme de navigateurs web éponyme, annonce ene ffet l’intégration de son service de VPN gratuit à son navigateur Opera Browser pour iOS. Déjà disponible pour certains utilisateurs, le déploiement complet s’achèvera dans les semaines à venir. “Avec cet ajout, Opera devient le premier navigateur web à offrir un VPN intégré gratuit sur toutes les plateformes majeures (Mac, Windows, Linux, Android et iOS)”annonce la firme norvégienne.

Aucun abonnement n’est nécessaire, ni connexion à un compte ou extension. Il suffit de l’activer dans le menu principal pour naviguer simplement. Le navigateur entend ainsi proposer un trafic VPN crypté avec une adresse IP restant privée. “Le navigateur Opera s’assure que le trafic VPN soit crypté et que l’adresse IP reste privée. Afin de garantir l’anonymat de chaque utilisateur, le VPN ne collecte aucune donnée personnelle ni aucune information relative à l’historique de navigation ou à l’adresse du réseau d’origine. Rapide et sûr, il permet aux utilisateurs d’accéder instantanément aux sites Internet dans le monde entier” précise le communiqué.

Le bouton d’action rapide Opera permet aux internautes de disposer d’une gamme complète d’outils de navigation à portée de pouce. Ils peuvent en outre conserver à tout moment des photos, des articles, des recettes, des idées de voyage et des liens grâce à la fonctionnalité « My Flow », qui facilite le partage de fichiers de manière transparente et sécurisée entre téléphones, tablettes et ordinateurs. Le navigateur intègre également un portefeuille de crypto-monnaies natif, afin que les utilisateurs puissent garder une trace de leurs actifs numériques partout et à tout moment.

Parallèlement au déploiement du service VPN gratuit, le navigateur Opera pour iOS bénéficie également de deux mises à jour supplémentaires. Une fonction « Signets » aide les utilisateurs à mieux organiser leur vie en ligne et, couplée à la fonction « Numérotation rapide », d’accéder immédiatement à leurs contacts privilégiés. Et pour les fans de football, une nouvelle fonction “Live Scores” apparaît sur la page d’accueil du navigateur. Ce tableau de bord affiche les matchs de la journée, qu’ils soient à venir, en cours ou terminés, afin de permettre aux utilisateurs de rester informés à tout moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox