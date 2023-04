Canal+ annonce déjà un succès publicitaire pour la nouvelle plateforme Oqee Ciné de Free

Plus d’un mois après son lancement, Oqee Ciné a déjà attiré 11 marques. Les publicités intégrées dans la plateforme AVOD de Free n’excèdent pas 3 minutes par contenu.

Depuis le 7 mars 2023, la régie publicitaire de Canal+ est en charge des espaces publicitaires d’OQEE Ciné, la nouvelle plateforme AVOD de Free accessible sans surcoût et en illimité à l’ensemble de ses 11 millions d’abonnés Freebox sur de nombreux supports. Si ce nouveau service s’enrichit de nouveaux contenus ce 14 avril en plus des 300 films et séries proposés depuis son lancement, il attire également les marques.

Après avoir intégré l’offre vidéo Premium de Canal+ Brand Solutions qui commercialise les espaces publicitaires de la plateforme, en pré roll, en mid roll, et en sponsoring sur l’ensemble des contenus disponibles, Oqee Ciné signe déjà un premier succès : “Déjà 11 marques présentes dès le démarrage sur cette offre auprès des abonnés Free dont CIC (groupe Crédit Mutuel), BNP Paribas, Matmut, Système U, Renault, Audi, Skoda, DS, Peugeot, Cacharel, Azzaro, Vitalift et Zeplug”, annonce la filiale de Vivendi.

Pour garantir une émergence maximale pour les marques, l’inventaire est limité à 3 minutes par contenu sur la plateforme de Free. Porté par ce partenariat, Canal+ Brand Solutions a annoncé la semaine dernière le lancement de myVIDEO+, une nouvelle offre publicitaire 100% vidéo qui capitalise sur la complémentarité des plateformes myCanal et Oqee Ciné. “Cette offre premium garantit l’émergence de votre marque avec une diffusion de votre campagne à 80% sur myCanal et 20% sur Oqee Ciné”, explique la régie publicitaire. L’objectif est de proposer une présence “unique au cœur des contenus gratuits des chaines du groupe Canal+ à travers ses verticales sport, pop culture, divertissement, lifestyle et info et du catalogue de plus de 300 films et Séries” de la plateforme de vidéo à la demande de Free.

