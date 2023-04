Free annonce le lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau

Les foyers desservis par le RIP NUMERID@X dans l’agglomération du Grand Dax sont désormais éligibles aux offres fibre de Free.

“L’offre Fibre Free est désormais disponible sur le réseau d’initiative publique NUMERID@X.”, annonce ce 13 avril l’opérateur, lequel illustre sa volonté d’être présent sur les réseaux déployés à l’initiative des collectivités.

Ce RIP couvre l’agglomération du Grand Dax dans les Landes et ses 20 communes comme Saint-Paul-Les-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Mees, Seyresse, Herm, Angoume, Benesse-Les-Dax, Tercis-Les-Bains). Au total, 34 600 prises sont aujourd’hui raccordables sur les 36 685 que le réseau comptera d’ici fin 2024.

“Nous proposons aujourd’hui nos offres fibre sur l’ensemble des prises déployées par NUMERID@X. En zone privée, sur le département des Landes, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur la totalité des logements déployés dans l’agglomération de Mont de Marsan, soit plus de 32 500 logements raccordables. Au total, sur le département, Free couvre à date plus de 178 000 prises raccordables en Fibre optique”, précise le FAI.

Fort de ses 4,66 millions d’abonnés fibre fin 2022, soit 65% de son parc fixe, Free est en passe de réussir son pari, à savoir être présent sur tous les réseaux d’initiative publique en France, même à faible part de marché. Lors de la publication de ses résultats annuels le 16 mars, le FAI a annoncé une disponibilité de ses offres FTTH auprès de 31,3 millions de foyers français, dont 6,6 millions de foyers en zones très denses et 24,6 millions de foyers en zones moyennement et peu denses à travers plus de 22 000 communes couvertes (+8000), soit un gain de 5,8 millions de prises en 12 mois.

Si pour l’heure, Free indique être présent sur 70 réseaux d’initiative publique sur près de 95 RIP engagés depuis 2013, de nombreuses annonces sont à venir dans les prochains mois. Auditionné le 22 mars par la Commission des affaires économiques du Sénat, son fondateur, Xavier Niel, a déclaré à propos du 100% FTTH sur tout le territoire que l’opérateur “a signé la totalité des RIP présents dans le pays, à l’exception de deux, dans le Tarn et l’Ariège”. Le FAI est aujourd’hui en discussions et espère signer “à un moment ou à un autre”. Pour une commercialisation des offres, un délai de 6 à 8 mois minimum est souvent à prévoir après la signature d’un accord. Free doit alors installer ses équipements sur le réseau. L’opérateur effectue la plupart du temps des pré-ouvertures avant d’ouvrir les vannes et officialiser son lancement sur les réseaux concernés.

