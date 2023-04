SFR lance Netflix Essentiel avec Pub gratuitement sur certaines offres fixe, une première en France

La formule Essentiel avec pub du géant du streaming est offerte pendant 6 ou 9 mois par SFR, une première chez un opérateur français.

L’offre moins onéreuse du géant de streaming s’invite pour la première fois chez un opérateur français. SFR propose en effet pour ses nouveaux abonnés Power et Premium, tant ADSL que Fibre d’accéder gratuitement à l’offre de Netflix intégrant des publicités, pour une durée de 6 à 9 mois selon la box choisie.

La formule “Essentiel avec Pub” lancée en novembre dernier permet d’accéder à une grande partie du catalogue de Netflix à un tarif plus abordable en échange du visionnage de publicité. Sa disponibilité sur divers appareils du marché reste encore limitée, bien que l’Apple TV 4K ait récemment été rendue compatible. Les box des opérateurs n’y avaient jusqu’à présent pas accès, SFR est donc premier à lancer l’offre sur ses box.

Dans l’offre lancée par SFR, Essentiel avec Pub est couplée avec le bouquet famille qui comprend de nombreuses chaînes de divertissement comme Discovery Science, 13eme Rue, Syfy ou Paramount Channel.Elle est donc proposée gratuitement pendant six mois aux nouveaux abonnés à la box Power, coûtant 27.99€/mois pendant un an puis 39.99€/mois et neuf mois pour l’offre Premium à 33.99€/mois pendant un an puis 46.99€/mois.

Une fois la période promotionnelle passée, l’option sera facturée 5.99€/mois. A noter, les deux offres sont avec un engagement de 12 mois et les nouveaux abonnés peuvent choisir Disney+ et le bouquet famille ou Amazon Prime à la place, offerts pour une durée identique. Les abonnés actuels quant à eux peuvent souscrire à l’offre Essentiel avec pub et bouquet famille en option mais ne bénéficient pas de la gratuité.

