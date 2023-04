Le saviez-vous : des abonnés Freebox peuvent profiter d’Amazon Prime au prix canon de 3,5€/mois avec 3 mois offerts

“Vivez comme un Prime, dépensez comme un étudiant”, avec Amazon, étudier permet d’accéder à Prime Prime Video et une armada de services à seulement 3,49€/mois au lieu de 6,99€/mois. Les 90 premiers jours sont offerts.

Un bon plan pour les abonnés Freebox ou d’autres opérateurs suivant leurs études actuellement ou pour les familles qui souhaiteraient en profiter. A l’instar de Canal+ et son abonnement pour les moins de 26 ans à prix mini, Amazon propose une formule Prime Student, laquelle donne accès aux mêmes avantages qu’Amazon Prime à un prix très attractif. Cette offre est réservée aux étudiants âgés de 18 ans minimum et inscrits dans un établissement de l’enseignement supérieur situé en France. “Vous pouvez profiter de votre abonnement Prime Student jusqu’à l’obtention de votre diplôme ou pendant une durée maximale de quatre ans”, précise la firme de Jeff Bezos.

Proposée à 3,49€/mois, ou 34,95€ par an contre 6,99€/mois ou 69,90€ par an avec 90 jours offerts, Prime Student donne accès à la livraison en 1 jour ouvré gratuite mais aussi au catalogue de films et séries Prime Video, ou encore à Amazon Music Prime, des centaines d’ebooks à emprunter sur Prime Reading (sauf durant l’essai de 90 jours), de nombreux avantages Twitch avec Prime Gaming et un accès prioritaire aux Ventes Flash éligibles. Actuellement, l’abonnement à la Ligue 1 est même proposé à moitié prix pour les deux derniers mois de la saison, soit un tarif de 6,99€/mois contre 12,99€ habituellement.

Pour en bénéficier, il vous sera demander lors de l’inscription de renseigner et de vérifier votre adresse email fournie par votre établissement scolaire. Si vous n’avez pas d’adresse email étudiante, il serra nécessaire de contacter le service client d’Amazon et d’envoyer une copie de votre carte étudiante ou de votre certificat de scolarité.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans l’abonnement Freebox Delta. Les abonnés Pop et Révolution bénéficient quant à eux actuellement de 6 mois inclus.

