Euro 2020 : TF1 et M6 revoit à la hausse le tarif de la publicité

Grâce au nouveau calcul d’audience de Médiamétrie qui permet de prendre en compte l’audience hors domicile et en mobilité (résidence secondaire, hôtels, bars, aéroports, train, bus, etc.). De ce fait TF1 et M6 les diffuseurs en clair de l’Euro 2020 ont déjà prévu d’augmenter le tarif de leurs spots pub pendant le championnat qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet.

Gilles Pélisson a déclaré que le groupe TF1 augmentera de 5 % le tarif de la publicité en général et de 15 % lorsque l’équipe de France jouera un match. M6 indique que des augmentations seront également mises place sur le même Barème que TF1.

En 2016, TF1 facturait entre 23 000 € et 225 000 € le spot pub de 30 secondes, le prix variait en fonction des rencontres. Par exemple, cette année M6 vendra 220 000 € le spot pub durant la mi-temps du match France-Allemagne en phase de groupes.

TF1 diffusera 12 matchs de la compétition et M6 proposera 11 matchs dont la finale.