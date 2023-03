Free choisit une nouvelle agence pour l’accompagner dans sa stratégie média

L’opérateur fait confiance à l’agence média KR Wavemaker.

Accompagner la marque Free, soutenir l’outil publicitaire décalé Reef et orchestrer l’accélération de la marque Free Pro sur le marché français, telle est la nouvelle mission de KR Wavemaker.

À l’issue d’un appel d’offres mené à l’automne 2022, l’agence média du réseau GroupM et WPP a été retenue par la filiale de d’Iliad en vue du développement de sa stratégie média multicanale. L’agence devra également opérer l’achat d’espace (TV et DOOH) de l’opérateur en 2023. Une première campagne Free et Free Pro a d’ores et déjà été lancée le 9 janvier.

KR Wavemaker compte parmi ses clients, Oasis, Burger King, Dior ou encore Sephora.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox