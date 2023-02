“En aparté” : Matthias Schoenaerts s’exprime sur sa relation avec Marion Cotillard depuis le film “De rouille et d’os”

Ce lundi, Matthias Schoenaerts été l’invité de “En aparté” sur Canal+ à l’occasion de la sortie de “Django” sur la plate-forme. L’acteur en a profité pour évoquer sa relation avec Marion Cotillard avec qui il a partagé l’affiche de “De rouille et d’os” de Jacques Audiard en 2012.

Ce lundi, Canal+ a lancé sa nouvelle série, “Django“, adaptée du film, de western, du même nom de Sergio Corbucci sorti en 1966. La série se déroule au Texas en 1972 et raconte l’histoire de Django, hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt, et continue de chercher sa fille, s’accrochant à l’espoir qu’elle ait pu survivre au massacre. Il est abasourdi de la retrouver à New Babylon, sur le point d’épouser John. Convaincu que la ville est menacée, Django est bien décidé : il ne prendra pas le risque de perdre sa fille une nouvelle fois et restera en ville alors que Sarah veut qu’il parte. À l’occasion de la diffusion de la série, Matthias Schoenaerts, qui incarne le héros, était l’invité de Nathalie Levy dans “En aparté” le même jour, sur Canal+. L’acteur s’est confié sur la série : “C’est difficile à décrire. On est plus dans une émotion existentialiste qui parle des choix qu’on fait dans notre vie et des conséquences de nos choix. On n’est pas trop dans la stylisation de la violence, mais forcément, il y a des éléments violents“.

Celle qui fait la voix off de l’émission, est par la suite, revenu sur les débuts de son invité, au cinéma, dont “Bullhead” sortie en 2011 qui l’a révélé mais également du César du meilleur espoir masculin qu’il a remporté pour son rôle dans “De rouille et d’os” de Jacques Audiard aux côtés de Marion Cottilard. L’acteur a ensuite évoqué son admiration pour le réalisateur : “C’est quelqu’un qui a un vrai regard. Un regard précis sur l’être du comédien. Quelqu’un qui regarde vraiment et qui connaît le jeu, qui connaît le cœur du jeu du comédien. Il regarde très sincèrement. Il est toujours à la recherche d’une sincérité, d’une justesse et d’une simplicité aussi. En fait, il est toujours à la recherche de la non-comédie“. Dans “De rouille et d’os“, les deux personnages avait une relation très forte contrairement à celle des acteurs selon le comédien, en raison de leur emploi du temps très chargé : “On a des vies qui nous mènent dans tous les sens autour du monde. De temps en temps on perd contact, on retrouve contact… Ça s’éteint, ça se rallume, ça bouge, c’est comme les saisons“.

Source : Télé 7 Jours

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox